Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Başladı

Trabzonspor Kulübü, divan kurulunun başkanlık seçimi başladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Mustafa Günaydın ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.
Veda konuşması yapan mevcut başkan Ali Sürmen, genel kurulun kaybedenin olmayacağını, kim seçilirse seçilsin Trabzonspor'un emrinde olduğunu belirtti.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Sürmen'e katkılarından dolayı plaket verdi.
Doğan, salonda bulunan herkesin Trabzonspor için ayrı bir değer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Kimileri yarım asır, kimileri çeyrek asır bordo mavili camiamıza hizmet etmiş kişilerdir. Camiamızın akil insanları olarak nitelendirdiğim divan kurulu üyelerimizin her birinin görüş, öneri ve eleştirileri bizim için her daim yol gösterici olacaktır. Şimdi yeni bir başkan seçeceğiz, yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Bu arada yöneticilik yaptığım dönemden başkanlık yaptığım dönem boyunca sözde değil, her zaman özde ağabeylik yaptığı için huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum."
Başkan adayları konuştu
Başkan adayı Emin Kahraman, şu ana kadar yakışan bir sürecin yaşandığını dile getirerek, "Kendimi seçime hazırladım. İnşallah bana bu şans verilirse en iyi hizmetleri yapmaya talibim. Hepinizin oylarına talibim." dedi.
Bazı kişilerin, "Divanın yetkisi ne ki?" sorusunu yönelttiğine dikkati çeken Kahraman, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz de tüzüğü biliyoruz, divan istişare kuruludur. Divan transfer yapamaz, yönetim icraatlarını yapamaz, evet. Farkında mısınız bizim son şampiyonluğumuzdan sonra ne oluyor? Rakipler topla tüfekle algı yarışına girdiler. Türk futbolu böyle bir ortam yaşamadı. Sosyal medya, yorumcularıyla, hakemleriyle tozu dumana katıyor. Biz bu düzende nerede duracağız? Biz her zamankinden fazla tek yumruk olacağız. Yönetim, şehir, divan, tek yürek olmak zorundayız. Trabzonspor'un ayrışma lüksü yoktur. Trabzonspor'un bölünme, çözülme lüksü yoktur. Bu ekonomik şartlarda borç 7 milyara dayanmışken, rakipler herkese savaş açmışken biz daha güçlü olmak zorundayız."
Başkan adayı Hayrettin Hacısalihoğlu da Trabzonspor'a hizmet noktasında yeni bir döneme başlamak arzusunda olduklarını vurgulayarak, "Trabzonspor'u hiçbir zaman uzaktan seyretmiş değilim. Her zaman önceliğim Trabzonspor'un çıkarları oldu. Asla taviz vermedim ve vermem. Bu kulüp, büyük camiaların birleşmesinden doğmuştur. Kuruluş aşamasından sonra birleşmiş, tek amaç için mücadele etmiş, bugünlere gelinmiştir. İnanıyorum kazanan da kaybeden de hizmet aşkını ilk günkü gibi sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Divan kurulu başkan adayı Mahmut Ören ise bugünün tarihte güzel bir gün olarak anılmasını istediğini belirterek, "Trabzonspor'un saygın ve en köklü kurumlarından birine aday oldum. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda sağlıklı çözümler üretmek, divan başkanlığının yazılı olmayan görevidir. Biz göreve geldiğimizde üyelerin çekişmesine, kutuplaşmasına yol açmayacağız. Uzlaştırıcı, birleştirici olacağız. Kırgınlıkların son bulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kulüp çıkarları doğrultusunda her şartta, platformda mücadele edeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.
Oy verme işlemi başladı
Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı.
2 bin 90 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman, başkan adaylığı için yarışıyor.
Divan kurulu başkanlığı seçiminde üyeler saat 16.00'ya kadar oy kullanabilecek, ardından da oy sayımına geçilecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Başladı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuvada kadınlar kategorisinde Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi birinci, erkekler kategorisinde ise Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi birinci oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde doktor adayı öğrenciler gerçekleştirilen aktiviteler ile derslerine motive oluyor.
Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı. Takımlar, sahaya 'Geleceğimiz Vergilerle Güvende' pankartıyla çıktı. Karşılaşma, gazetecilerin 9-5'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ayrıca Bolu'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında YEDAM'dan hizmet alanların yaptığı eserler sergilendi.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarı final yarışlarıyla devam ediyor. Yarışlarda sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, Kocaeli Sümerspor, Altınboynuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adana Yelken İhtisas, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam Spor Kulübü katılıyor. Şampiyona yarın final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.
FIBA'nın açıkladığı yeni dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada ilk 3 sıra değişmezken, ABD birinci, İspanya ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı.
Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törenle köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı. Programda konuşan yetkililer, amatör sporun gelişmesi ve başarıları için destek verdiklerini belirtti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gündeme getirdiği futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduğunu ve böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti. Infantino, mavi kartın asla olmayacağını söyledi ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu vurguladı. Mavi kart uygulaması önerisi IFAB tarafından ortaya atılmıştı ancak Infantino'nun açıklaması sonrasında bu öneriden vazgeçilmesi muhtemel. Ayrıca toplantıda video yardımcı hakem (VAR) konusu da ele alınacak ve VAR uygulamasının futbol için vazgeçilmez olduğunu belirten Infantino, VAR'ın ilerlemeye devam edeceğini söyledi.
Eskişehir'de düzenlenecek olan B2-B3 Futsal 1. Lig 1. devre müsabakalarının fikstürü çekildi. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyona katılan takımlara teşekkür etti ve müsabakaların Fair-Play ruhu içinde geçmesini temenni etti.
Portekiz futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabeti olan Porto-Benfica derbisi yarın saat 23.30'da oynanacak. Lider Benfica, deplasmanda ezeli rakibi Porto'yu yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Porto ise taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor. Maç, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek spor ve tesisleşme ile ilgili bilgi aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?