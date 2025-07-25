Trabzonspor Erzurum\'da Taraftarla Buluştu

Trabzonspor, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 11'inci gününde taraftarıyla üçüncü kez buluştu.

Akşam antrenmanının bitiminde, kendilerini takım otobüsünün önünde bekleyen yüzlerce bordo-mavili taraftarla buluşan Teknik Direktör Fatih Tekke ve sporculara yine yoğun ilgi vardı. Özellikle gençlerden oluşan taraftar grubu, hayranı oldukları oyunculardan ve Teknik Direktör Fatih Tekke'den imza almak, fotoğraf çekilmek ve tanışmak için zaman zaman izdihama neden oldular. Bu arada bir taraftarın diş telini bordo-mavili renklerden yaptırması görenleri şaşırttı.

"Ligin üst seviyesinde takımlar getirilmeli"

Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, Erzurum kampından ve gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, "Burası yurt dışından daha iyi oldu. Gayet güzel geçti. Yarın bir hazırlık maçımız var daha var. Sonrasında bir idman ile kampımızı bitiriyoruz. Erzurum'a geldiğimiz için eleştirilmiştik. Ülkemizde çok güzel kamp yerleri var. Bir tanesi de Erzurum. Ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Ancak her şey çok güzeldi. Başka kulüplerin de yurt dışına çıkmasına gerek yok. Hem paramız da içerde kalır. Ligin üst seviyesinde takımları hazırlık maçları için bir arada tutabilirlerse çok daha iyi olur. Devamlı söylediğim gibi; ülkem, dünyanın en güzel yeri. 2010 yılında Erzurum Palandöken'de bir anım da var. Kaçak bir kayak yapmıştım. Çok da kötü düşmüştüm. Allah korumuş, sakatlanmamıştım" dedi.

Son hazırlık maçı Ümraniye ile yarın

Bu arada Erzurumlu duayen gazeteci Cem Bakırcı, Fatih Tekke'ye 2010 yılında Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yaparken, çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti. Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz Cumartesi günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlanacak. - ERZURUM