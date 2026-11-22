Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, milli ara öncesinde Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, kadroda bazı değişikliklere gitti.

Alman teknik adam, sarı kart cezalısı Chibuike Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar'a görev verirken sol bekte de Cabral'ın yerine Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürdü.

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

Bordo-mavili takımın gurbetçi futbolcularından Cihan Çanak, sakatlık sürecinin ardından 4 maç sonra 21 kişilik takım kadrosunda kendisine yer buldu.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Öte yandan Mısır'dan gelen lise düzeyinde yaklaşık 50 öğrenci de maçı izledi.