Trabzonspor Eyüpspor'u Ağırlıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.