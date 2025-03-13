Trabzonspor Fatih Tekke ile Anlaştı

(ANKARA) - Trabzonspor, yeni teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sözleşmeye göre, Tekke ve ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalanırken, 30 milyon TL garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.