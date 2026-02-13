Trabzonspor, Fenerbahçe ile 833 Gün Sonra Galibiyet Peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

833 günlük hasret

Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sahasında yenilgisi yok

Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

Eksikler

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.