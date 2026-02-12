Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün saat 14.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 14.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.