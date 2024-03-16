Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır hale geldi. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

16.03.2024 19:47  Güncelleme: 19:50
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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