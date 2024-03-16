Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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Kadınlar 1. Ligi'nde final etabında oynadığı 2 maçı da kazanan Aras Kargo, Sultanlar Ligi'ne yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti. ÇBK Mersin, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.
Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilere sporun önemini anlatarak, Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti. Ayrıca, Yazıcı'ya öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen ÇBK Mersin, oyunda kontrolü elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Trabzon'a geldi. Takım, Trabzon Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptıktan sonra kampa gireceği otele hareket etti. Otel önünde taraftarlar tarafından karşılanan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, sevgi gösterileriyle karşılandı. Bazı futbolcular ise taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.
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