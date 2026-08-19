Trabzonspor Ferencvaros'a Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Ferencvaros'a Hazır

Trabzonspor Ferencvaros\'a Hazır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ferencvaros ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncular eksik.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerin teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınma hareketleri yapan Karadeniz ekibi, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Bordo-mavili ekibin antrenmanına sakatlıkları bulunan Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu katılmadı, tedavisi tamamlanan Muçi ise takımla antrenmanlara başladı.

Trabzonspor ile Ferencvaros yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacağı mücadele ATV'den yayımlanacak.

Kaynak: AA

Ernest Muçi, Ferencvaros, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Ferencvaros'a Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma

19:07
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:10
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 20:09:34. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Ferencvaros'a Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.