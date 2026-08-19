Trabzonspor, Ferencvaros\'la Avrupa\'da Çıkıyor

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında karşılaşacağı Ferencvaros ile Avrupa kupalarında 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 2 karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada bordo-mavililer, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek Macaristan'da oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamak istiyor.

AVRUPA'DA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Ferencvaros daha önce 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Macaristan'da oynanan ilk karşılaşmayı Ferencvaroş 3-2 kazanırken; Trabzonspor, sahasındaki mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 maçta taraflar birer galibiyet elde ederken, bordo-mavililer rakip filelere 3 gol gönderip kalesinde de 3 gol gördü. Trabzonspor söz konusu sezonu grubunda 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmişti.

FATİH TEKKE'NİN İLK AVRUPA SINAVI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasındaki ilk sınavına çıkacak Tekke, taraftar desteğini de arkasına alarak rövanş öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

SON HAZIRLIK BUGÜN

Bordo-mavililer, Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 18.00'da gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. Tekke ile takım kaptanı Stefan Savic, antrenman öncesinde saat 16.30'da Papara Park'ta düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ferencvaroş Teknik Direktörü Balazs Borbely ve bir futbolcu ise bugün saat 19.15'te Papara Park'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.