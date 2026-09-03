Trabzonspor, Franculino Gluda Dju transferi için Midtjylland ile anlaştı
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Dju'nun transferi konusunda Midtjylland Kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp transferin mali detaylarına ilişkin açıklamada bilgi vermedi.
(TRABZON) - Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Dju'nun transferi konusunda Midtjylland Kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Franculino Gluda Dju'nun transferine ilişkin kulübü Midtjylland ve futbolcunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Transferin mali detaylarına ilişkin ise açıklamada bilgi verilmedi.
Kaynak: ANKA
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