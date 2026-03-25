Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, rondo çalışmasıyla devam eden idmanı çift kale maçla sonlandırdı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
