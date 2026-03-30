Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün gerçekleştirdiği çalışma ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON