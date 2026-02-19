Trabzonspor Gaziantep FK'ya Karşı Yenilmezliğini Sürdürmek İstiyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.

Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 14. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 27 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında tek puanı bu sezon verdi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken bu sezon ligin ilk yarısındaki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

Trabzonspor'un deplasman maçları

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.