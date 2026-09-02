Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Hüseyin Çimşir yönetiminde başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda Amedspor maçında oynayanlar rejenerasyon, diğerleri ise geçiş ve dar alan çalıştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı çalışma ile başladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Amedspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular geçiş ve dar alan çalıştı
Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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