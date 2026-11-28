Trabzonspor Göztepe'de 8 maçlık galibiyet serisine 180 hafta sonra ulaşmak istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi Göztepe deplasmanına çıkacak Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde son 7 maçını kazandı. Bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerse 2021-2022 sezonundaki 8 maçlık galibiyet serisine 180 hafta sonra ortak olacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundaki 8 maçlık galibiyet serisine gözünü dikti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftalar arasında 8 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, daha sonra bu başarıyı elde edemedi.
Teknik direktör Thomas Reis'in takımın başına getirilmesiyle 7 maçını da kazanan bordo-mavililer, Göztepe maçında galip gelmesi halinde şampiyonluk dönemindeki bu başarısına ortak olacak.
Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet başarısını yakalayacak.
Son 7 maçı
Trabzonspor Thomas Reis yönetiminde ilk olarak Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0, dış sahada Corendon Alanyaspor'u 2-0, son olarak da Papara Park'ta Eyüpspor'u 1-0 yendi.
En fazla galibiyet serisi 11 maç
Trabzonspor, en uzun galibiyet serisini en son teknik direktör Ziya Doğan yönetiminde 2003-2004 sezonunda elde etmişti.
Bordo-mavililer, 22 ile 32. haftalar arasında 11 maç art arda sahadan galibiyetle ayrılma başarısı göstermişti.
Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunda da 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
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