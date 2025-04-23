Trabzonspor Göztepe Maçına Hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarının teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Papara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek.
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