Trabzonspor ile Draguş\'un yolları karşılıklı anlaşmayla ayrıldı

(TRABZON) - Trabzonspor, profesyonel futbolcu Denis Draguş ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Denis Draguş arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.