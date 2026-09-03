Trabzonspor ile Draguş'un yolları karşılıklı anlaşmayla ayrıldı
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Denis Draguş ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiğini belirtti.
(TRABZON) - Trabzonspor, profesyonel futbolcu Denis Draguş ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Denis Draguş arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
Kaynak: ANKA
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