Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının hakem ve takım kadroları

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğucan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Lundstram, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş
Ruzomberok: Furhwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Luteran, Lavrincik, Gomola, Gerec, Chrien, Hladik
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