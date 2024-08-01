Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının hakem ve takım kadroları

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Papara Park

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Trabzonspor: Uğucan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Lundstram, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş

Ruzomberok: Furhwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Luteran, Lavrincik, Gomola, Gerec, Chrien, Hladik