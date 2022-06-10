TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika

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