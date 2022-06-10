Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

10.06.2022 15:12
Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:49 Havlayan köpek torununu korkutunca, hayvanın sahibini ve aynı aileden 3 kişiyi öldürdü
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 21:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement