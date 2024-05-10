Trabzonspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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