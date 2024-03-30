Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor\'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Ataşehir Belediyespor'un golünü 41. dakikada Enyerliannys Higuera Bretis atarken, bordo-mavililerin gollerini ise 45. dakikada Jelena Cubrilo, 77. dakikada Ana Cheminava kaydetti.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
Bursaspor Kulübü yönetim kurulu imzalı açıklamada, tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olduklarını ve bu tarafsızlık ilkesini sürdüreceklerini belirtti. Kulübün maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ettiği açıklamada, yapılan yardımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 5. sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe ise averajla 3. sıraya geriledi.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları, Antalya'da sona erdi. Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, kadınlarda ise Sude Bay birinci oldu. Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti. 6. ayak müsabakaları ise 19-21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir'i ağırladı. Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, iş birliğinin devam edeceğini belirtti.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti. Bodrum FK'lı futbolcu Celal Dumanlı ise Manisa maçını kazanarak play-off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.
Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan Kandemir, genç hakemlere bilgi ve birikimlerini aktarmak adına çaba sarf edeceğini duyurdu.
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü Spor'u 90+5'te gelen son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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