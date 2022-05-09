Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi

09.05.2022 18:37

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye geldi.

THY'na ait özel uçak ile kente gelen bordo-mavili ekibi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan ile fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi

YORUMLAR
500
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 20:37:05. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement