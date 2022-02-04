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Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika

Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

04.02.2022 18:35
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan idmanda yarın oynanacak karşılaşma öncesi son taktik çalışmasını yaptı.Ligin zirvesindeki Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika Spor


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