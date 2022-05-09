Trabzonspor, Kayseri'ye gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

09.05.2022 17:02

- Trabzonspor, Kayseri'ye gitti Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti.

- Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

TRABZON - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, yarın rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Trabzonspor kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşılarken, bordo-mavili taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Manolis Siopis, Stefano Denswil, Jean Evrard Kouassi ve Fode Koita kadroda yer almazken, yarın 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

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SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kayseri'ye gitti - Son Dakika


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