Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.