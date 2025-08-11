Trabzonspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Stat: Papara Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Alican Alp
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov (Dk. 77 Visca), Olaigbe (Dk. 63 Sikan), Nwakaeme (Dk. 84 Arif Boşluk), Onuachu (Dk. 77 Augusto)
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Dk. 21 Dijksteel), Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın (Dk. 86 Furkan Gedik), Nonge Boende (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 63 Agyei), Mendes, Petkovic
Gol: Dk. 49 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Nwakaeme, Dk. 55 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi.
49. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
61. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza yayı üzerinden Nwakaeme'nin sert şutunda top üsten auta gitti.
73. dakikada Ahmet Oğuz'un soldan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanı içinde Nonge Boende, topu topuk pasıyla Petkovic'e aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
84. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Arif Boşluk oyuna girdi.
87. dakikada Haidara'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda yere çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
