Trabzonspor, Konyaspor deplasmanı hazırlığını Onuachu'yla sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışması yapılırken Paul Onuachu'nun da yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Paul Onuachu'nun da antrenmanda yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Konya'ya gidecek.
Kaynak: AA
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