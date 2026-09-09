Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını Hüseyin Çimşir yönetiminde sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül'de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda dayanıklılık çalışması ve dar alanda çift kale maç yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını Hüseyin Çimşir yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?