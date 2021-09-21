Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadığı bildirildi.

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