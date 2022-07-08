Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

08.07.2022 11:16
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da büyüttükleri dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını temenni etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da büyüttükleri dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını temenni etti.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, yeni tip koronavirüs salgını mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarına daha güzel günlerde beraber olma temennisinde bulundu.

Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Trabzonspor'da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

YORUMLAR
500
Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor Bangladeş'te Kurban Bayramı Öncesi Seyahat Telaşı Bangladeş'te Kurban Bayramı Öncesi Seyahat Telaşı Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:47:05. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement