Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Avcı ve futbolculara destek Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Avcı ve futbolculara destek Açıklaması

13.09.2022 19:06
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Avcı ve futbolculara destek Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ile futbolcu kadrolarına her zamankinden daha fazla güvendiklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ile futbolcu kadrolarına her zamankinden daha fazla güvendiklerini söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün son haftalarda aldığı olumsuz sonuçları değerlendirdi.

Son zamanlarda aldıkları saha sonuçların camia üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hepimizi çok üzüyor ancak sporun ve futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz. Sporun içinde yarışmak, kazanmak, kazanmaya çalışmak ve bazen kaybetmek de var. Son zamanlarda aldığımız saha sonuçları farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın futbolun doğası gereği puan ya da maç kaybettiğiniz zaman değil mücadeleyi bıraktığınız zaman her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. Zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele etmek de Trabzonspor'un yapısının bir gereğidir. Ne zaman ki mücadele etmeyi bırakırız işte o zaman her şeyimizi kaybederiz."

Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularına yönetim olarak güvendiklerini belirterek, "Onlar bugüne kadar hep zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele ettiler ve son iki yılda 3 kupa kazanarak bunu da gerçekleştirdiler. Bu performanslarını devam ettireceklerine dair en küçük bir endişemiz söz konusu dahi değildir." dedi.

Taraftarların ve camianın desteğine çok daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan onların enerjisi ve desteği dün olduğu gibi yarın da bizi başarıya taşıyacaktır. Başta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibi olmak üzere tüm futbolcu kadromuza her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Onların Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda her zorluğu aşacağına, her hedefe ulaşacağına olan inancımız, dün ne kadar güçlüyse bugün de o kadar güçlü. Her birine inancımız, desteğimiz ve güvenimiz de artarak devam edecektir. Hiç kimsenin bundan en ufak bir şüphesi dahi olmasın"

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Avcı ve futbolculara destek Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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