Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması

13.08.2022 01:45
Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının 40. dakikasında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

"Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."

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Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından Trabzonspor'un kanat oyuncusu Visca'nın kolu kırıldı Trabzonspor'un kanat oyuncusu Visca'nın kolu kırıldı
Kaynak: AA

Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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