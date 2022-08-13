"Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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