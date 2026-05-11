Trabzonspor, Kupaya Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, rondo ve taktik çalışmalar yaptı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
