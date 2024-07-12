Trabzonspor, Macaristan kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor'un sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı, Macaristan'ın Szeged kentinde devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren bordo mavili futbolcular, kamp yapılan otelin sahasındaki akşam idmanında pas çalışması ve dar alanda oyunun ardından gol organizasyonları çalıştı.
Trabzonspor, kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.
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