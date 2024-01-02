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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
02.01.2024 - 17:14,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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