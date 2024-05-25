Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?