Trabzonspor, Monaco maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, Monaco maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

03.10.2022 14:47
Trabzonspor, Monaco maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakanın maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakanın maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Buna göre 5 Ekim Çarşamba günü TSİ 12.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Monaco'ya gidecek olan bordo-mavili kafile aynı gün (5 Ekim Çarşamba) yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00) müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Marek Hamsik yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) II. Louis Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Ev sahibi takım Monaco ise 5 Ekim Çarşamba günü yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) La Turbie antrenman sahasında ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman sonrası saat 13.30'da (TSİ 14.30) Monaco Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Monaco maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Monaco maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu - Son Dakika
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