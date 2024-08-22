Trabzonspor, Muhammed Cham ile anlaştı

Spor

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekibi Clermont forması giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile anlaştı.

Trabzonspor, 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı. Avusturyalı orta saha oyuncusunun yarın Trabzon'a gelerek kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı bildirildi. - TRABZON