Trabzonspor, Muteba'nın Estrela'ya kiralandığını açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Muteba'nın Estrela'ya kiralandığını açıkladı

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Trabzonspor, futbolcusu Rene Mitongo Muteba'yı 2026-2027 sezonu için Estrela Kulübü'ne kiraladı. Borsa İstanbul'a bildirilen karar, kulübün maç oynayarak gelişim sürecini desteklemek amacıyla alındı.

Trabzonspor Kulübü, Rene Mitongo Muteba'yı 2026-27 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rene Mitongo Muteba, maç oynayarak gelişimini devam ettirebilmesi amacıyla 2026-2027 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Muteba'nın Estrela'ya kiralandığını açıkladı - Son Dakika

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