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Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı - Son Dakika

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:24

Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararın Trabzonspor tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor. Ayrıca Abdullah Avcı'nın çarşamba günü Trabzon'da olması ve perşembe günü takımın başında olması bekleniyor.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

KALAN MAAŞI 2 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Hırvat antrenör, yıllık kazancı olan 1 milyon 600 bin euro 2 taksit halinde ödenecek. İkinci yıl içinse bir ödeme yapılmayacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

61saat'in haberine göre, anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

TAKIMIN BAŞINA ABDULLAH AVCI GEÇECEK

Bordo-mavili takımın başına ise çarşamba günü Trabzon'da olması, beklenen deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın geçeceği öne sürülüyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı - Son Dakika
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