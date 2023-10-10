Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

KALAN MAAŞI 2 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Hırvat antrenör, yıllık kazancı olan 1 milyon 600 bin euro 2 taksit halinde ödenecek. İkinci yıl içinse bir ödeme yapılmayacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

61saat'in haberine göre, anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

TAKIMIN BAŞINA ABDULLAH AVCI GEÇECEK

Bordo-mavili takımın başına ise çarşamba günü Trabzon'da olması, beklenen deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın geçeceği öne sürülüyor.