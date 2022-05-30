Trabzonspor, Nwakaeme'yi gözden çıkardı - Son Dakika
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Trabzonspor, Nwakaeme'yi gözden çıkardı

30.05.2022 13:17
Trabzonspor, Nwakaeme'yi gözden çıkardı

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi.

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi.

Bordo-mavililer, gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu. 2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

3 BUÇUK MİLYON EURO İSTEDİHakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon 500 bin Euro talep etti. Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ödenen oyuncuya son teklif olarak Marek Hamsik'e verilen ücret olan 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon Euro'luk anlaşma sunuldu.TRABZONSPOR MASADAN KALKTITrabzonspor yönetimi, Nwakaeme'nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı. Uzlaşma sağlanamayan oyuncuyu gözden çıkaran bordo mavili kulüp, Nwakaeme'nin yerine yeni oyuncu arayışlarına girdi.YENİ SEZON NWAKAEME'SİZ ŞEKİLLENİYOR

Nijeryalı oyuncuya yeni teklif sunmama kararı aldığı öğrenilirken, bordo mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon planlamalarını Nwakaeme'siz olarak şekillendiriyor. Nwakaeme konusunda her iki tarafın da geri adım atmaması halinde oyuncuyla yollar ayrılacak. Futbolcunun sunulan teklifi revize edilmeden kabul etmesi halinde Nwakaeme takımda kalacak.


Trabzonspor, Nwakaeme'yi gözden çıkardı
Trabzonspor, Nwakaeme'yi gözden çıkardı
Trabzonspor, Nwakaeme'yi gözden çıkardı
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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Euro, Spor, Son Dakika

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