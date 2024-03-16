Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'ın sakatlığı tespit edildi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'ın sakatlığı tespit edildi

Trabzonspor\'da Mehmet Can Aydın\'ın sakatlığı tespit edildi

Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.

16.03.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Trabzonspor: "Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'ın sakatlığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'ın sakatlığı tespit edildi - Son Dakika
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