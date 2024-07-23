Trabzonspor, Pedro Malheiro ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Pedro Malheiro ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Malheiro için imza töreni düzenlendi ve kendisi 79 numaralı formayı giyecek. Pedro Malheiro, kulübe transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti ve kulübün hedeflerine ulaşmak için her maçta yüzde yüzünü vereceğini söyledi.

23.07.2024 19:55
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Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Malheiro için imza töreni düzenlendi.

Karahasan, Pedro Malheiro'nun takıma hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Umarım biz onun beklentilerini o da bizim beklentilerimizi karşılar. Uzun bir süre birlikteliğimiz olur. Kendisinden güzel bir performans bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Pedro Malheiro da bordo-mavili kulübe transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum."

Pedro Malheiro'nun 79 numaralı formayı giyeceği de aktarıldı.

Kaynak: AA

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