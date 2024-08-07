Trabzonspor, Rapid Wien karşısında avantaj elde etmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Rapid Wien karşısında avantaj elde etmek istiyor

Trabzonspor, Rapid Wien karşısında avantaj elde etmek istiyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi oyunla avantaj elde edip daha yukarılara doğru devam etmek istediklerini söyledi.

07.08.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi oyunla avantaj elde edip daha yukarılara doğru devam etmek istediklerini söyledi.

Avcı, Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan ile basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Avrupa kupalarında ikinci tur mücadelesine çıkacaklarını belirterek, "Başlangıçlar kolay değil, zordur. Çok fazla ara vermeden lige başladık. 2 hazırlık maçı oynayabildik, o da süreleri paylaşarak. İki de resmi müsabaka oynadık. İki maç arasında yukarıya doğru bir çıkış var." dedi.

Avcı, her turu geçtikçe daha da zorlaşacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rakip Wien ile oynayacağız. Daha organize, planlı, top rakipteyken şiddetli baskı yapıp yönlendirme yapan, organizasyonları olan, top kendilerindeyken merkezi kenarları kullanan bir takım. Ciddi müsabaka bizi bekliyor. Hem savunma hem hücumda analizde, sahada pratikte çalıştık. Son antrenmanda duran toplarla çalışacağız. İlk maçta sonuç almak önemli ama turu cebine alamıyorsun. İyi oyunla avantaj elde edip yukarıya doğru devam etmek istiyoruz. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarların ilk maçta verdiği desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Yarın iyi bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarımızın istediği oyunu göstermek istiyoruz. Üstüne koyarak her maç daha sağlıklı şekilde devam etmek istiyoruz."

Transferde bir sol stoperi kadroya katacaklarına işaret eden Avcı, "İki oyuncu daha transfer planımız var. Başkan çok yoğun, 8 sene önemli tecrübeleri oldu. Şu ana kadar iyi, dengeli, doğru oyuncular üzerinden gittik. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek, ekibin de öyle. Taraftarımız da desteği arttırırsa olumlu cevaplar vereceğiz. Umarız transferler gerçekleştikçe ve bu arayı geçtikçe daha iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Avcı, transferi resmiyet kazanması beklenen sol stoper Arseniy Batagov'a ilişkin de "Büyük ihtimalle yarın veya ertesi gün takıma katılacak. Beklentimiz olan bir oyuncu. Cihan veya bir başkasına çok anlam yüklemeyin, çalışarak daha iyi hale gelecek oyuncular. O mevki ile ilgili ayrılık gözükmüyor. Önceliğimiz forvet, sonra belki orta saha oyuncusu. Ondan sonraki süreci değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan: "Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz"

Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Ozan Tufan ise ilk turu galibiyetlerle geçmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz futbolda galibiyeti devam ettirmek ve sürdürmek takım için önemli. Rakiplerin de tedirgin olmasını sağlıyor. Tabii ki zor maç olacak ama hocamızın da direktiflerini doğru yansıtabilirsek turu alabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir ekibimiz var." dedi.

Yıllardır milli takımda oynadığı takım arkadaşlarıyla aynı kulüpte forma şansı bulduğunu dile getiren Ozan Tufan, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten güzel bir his. Adaptasyon adına sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Hocamız ve ekibi de bana bu durumu aşıladılar. Gözlemlerime göre şehir, taraftarlar ve takım arkadaşlarımızın birbirimize güvenimiz olduğu sürece yapamayacağımız bir şey yok. Şampiyonluklar iyi bir arkadaşlıktan, iyi bir gruptan geçer. Bu senenin bizim adımıza olumlu geçeceğini düşünüyorum. İlk maçtaki performansımı hocaya sormak lazım. Yolumuz uzun, önümüz açık, inşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz."

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Rapid Wien, Avusturya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Rapid Wien karşısında avantaj elde etmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Rapid Wien karşısında avantaj elde etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement