UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya gitti.
Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket etti.
Kafilede şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, ?Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ?Borna Barisic, ?Arif Boşluk, Eren Elmalı, ?Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, ?Stefano Denswil, John David Lundstram, ? Okay Yokuşlu, ? Ozan Tufan, ?Batista Mendy, ? Enis Bardhi, ? Umut Güneş, ? Edin Visca, ?Cihan Çanak, ?Trezeguet, Anthony Nwakaeme, ?Denis Dragus, Enis Destan, Salih Malkoçoğlu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Rapid Wien maçı için Avusturya'ya gitti - Son Dakika
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