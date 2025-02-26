Trabzonspor, Rizespor'u 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek adını grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Cham'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top Ivo Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 4-0
61. dakikada Lundstarm'ın ceza sahası sağ çaprazında Zeqiri'yi düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 4-1
77. dakikada müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün sakatlanması üzerine karşılaşmanın geri kalan bölümünü 4. hakem Davut Dakul Çelik yönetti.
83. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-1
89. dakikada Nielsen'in ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 5-2
Hakemler: Ümit Öztürk (Davut Dakul Çelik dk. 77), Süleyman Özay, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Ali Şahin Yılmaz dk. 87), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 67), Mendy, Lundstram, Zubkov (Cham dk. 38), Sikan, Visca (Cihan Çanak dk. 67), Banza (Ozan Tufan dk. 87)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Nwakaeme, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Hojer dk. 46), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Berkay Özcan, Muhamed Buljubasic, Abdulkadir Ömür, Rachid Ghezzal (Altin Zeqiri dk. 46, Ayberk Karapo dk. 67), Akintola (Dal Varesanovic dk. 46), Ali Sowe (Jurecka dk. 46)
Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Emrecan Bulut, Doğan Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Lundstram (dk. 13), Visca (dk. 40), Mendy (dk. 45), Cham (dk. 59), Banza (dk. 83) (Trabzonspor), Jurecka (dk. 63 pen.), Nielsen (dk. 89) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Batagov (Trabzonspor) - TRABZON
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