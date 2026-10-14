Trabzonspor, Sabah BC\'yi 100-83 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'de 2 yaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 100-83 mağlup etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ekibi Sabah BC ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 35-12 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 20 sayı üreterek devreyi 55-42 önde kapattı. Son periyoda 76-52 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta da 24 sayı üreterek karşılaşmadan 100-83'lük skorla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.