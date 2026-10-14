Trabzonspor, Sabah BC'yi 100-83 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Sabah BC'yi 100-83 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Sabah BC\'yi 100-83 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'de 2 yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında Sabah BC'yi 100-83 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Bordo mavililer böylece grupta 2'de 2 yaparken Yeboah 22 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Petar Pesic, Antonio Conde, Georgios Poursanidis

TRABZONSPOR: Yeboah 22, Yiğit Arslan 13, Caupain 15, Tillman 10, Manek 4, Canaan 17, Keene 4, Hamm 8, Rıdvan Öncel, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Ege Arar 2, Tolga Geçim

SABAH BC: Michael Harry Ertel II 3, Blakes 14, Agee 4, Endar Poladkhanli, Manning Jr 13, Mammadov, Bruinsma 7, Perkins 25, William Fidler 17

1'İNCİ ?PERİYOT: 35-12

DEVRE: 55-42

3'ÜNCÜ ?PERİYOT: 76-52

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah BC'yi 100-83 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan bordo mavili ekip, hücumdaki yüksek temposu ve savunmadaki başarılı performansıyla ilk periyotta rakibine üstünlük kurdu. İlk 10 dakikayı 35-12 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci çeyrekte konuk ekibin farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 55-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans ortaya koyarak farkı 24 sayıya çıkardı ve son çeyreğe 76-52 önde girdi. Final periyodunda rakibinin farkı azaltma çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan bordo mavililer, parkeden 100-83 galip ayrıldı. Trabzonspor'da Yeboah 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken; Canaan 17, Caupain 15, Yiğit Arslan 13 ve Tillman 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

ERNAK: İKİNCİ ÇEYREĞİ ANALİZ EDECEĞİZ

Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, rakiplerinin belirli bir oyun sistemine sahip olduğunu ve buna karşı hazırlık yaptıklarını belirtti. İlk ve üçüncü periyotlardaki hücum performanslarından memnun olduğunu ifade eden Ernak, savunmadaki başarının hücuma da olumlu yansıdığını söyledi. İkinci çeyrekte yaşanan düşüşe dikkat çeken Ernak, "Özellikle ikinci çeyrekte yaşadığımız iniş çıkışlardan memnun değilim" dedi. Ernak, bu bölümün ayrıca analiz edileceğini vurguladı.

CAUPAIN: MAÇA YÜKSEK ENERJİYLE BAŞLADIK

Karşılaşmayı 15 sayıyla tamamlayan Troy Caupain ise mücadeleye sert ve yüksek tempoyla başladıklarını belirterek, erken yakaladıkları sayı farkına rağmen bazı bölümlerde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını ifade etti. Savunmaya daha fazla odaklanmaları gerektiğini dile getiren Caupain, kendi sahalarında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

AVRUPA'DA KAYIPSIZ DEVAM

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi uzatma sonunda 93-83 mağlup eden Trabzonspor, Sabah BC karşısında aldığı galibiyetle grupta 2'de 2 yaptı.

Kaynak: DHA
TrabzonsporBasketbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 00:22:05. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Sabah BC'yi 100-83 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei