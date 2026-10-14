Trabzonspor, Sabah BC\'yi 100-83 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'de 2 yaptı

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Petar Pesic, Antonio Conde, Georgios Poursanidis

TRABZONSPOR: Yeboah 22, Yiğit Arslan 13, Caupain 15, Tillman 10, Manek 4, Canaan 17, Keene 4, Hamm 8, Rıdvan Öncel, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Ege Arar 2, Tolga Geçim

SABAH BC: Michael Harry Ertel II 3, Blakes 14, Agee 4, Endar Poladkhanli, Manning Jr 13, Mammadov, Bruinsma 7, Perkins 25, William Fidler 17

1'İNCİ ?PERİYOT: 35-12

DEVRE: 55-42

3'ÜNCÜ ?PERİYOT: 76-52

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah BC'yi 100-83 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan bordo mavili ekip, hücumdaki yüksek temposu ve savunmadaki başarılı performansıyla ilk periyotta rakibine üstünlük kurdu. İlk 10 dakikayı 35-12 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci çeyrekte konuk ekibin farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 55-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans ortaya koyarak farkı 24 sayıya çıkardı ve son çeyreğe 76-52 önde girdi. Final periyodunda rakibinin farkı azaltma çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan bordo mavililer, parkeden 100-83 galip ayrıldı. Trabzonspor'da Yeboah 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken; Canaan 17, Caupain 15, Yiğit Arslan 13 ve Tillman 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

ERNAK: İKİNCİ ÇEYREĞİ ANALİZ EDECEĞİZ

Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, rakiplerinin belirli bir oyun sistemine sahip olduğunu ve buna karşı hazırlık yaptıklarını belirtti. İlk ve üçüncü periyotlardaki hücum performanslarından memnun olduğunu ifade eden Ernak, savunmadaki başarının hücuma da olumlu yansıdığını söyledi. İkinci çeyrekte yaşanan düşüşe dikkat çeken Ernak, "Özellikle ikinci çeyrekte yaşadığımız iniş çıkışlardan memnun değilim" dedi. Ernak, bu bölümün ayrıca analiz edileceğini vurguladı.

CAUPAIN: MAÇA YÜKSEK ENERJİYLE BAŞLADIK

Karşılaşmayı 15 sayıyla tamamlayan Troy Caupain ise mücadeleye sert ve yüksek tempoyla başladıklarını belirterek, erken yakaladıkları sayı farkına rağmen bazı bölümlerde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını ifade etti. Savunmaya daha fazla odaklanmaları gerektiğini dile getiren Caupain, kendi sahalarında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

AVRUPA'DA KAYIPSIZ DEVAM

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi uzatma sonunda 93-83 mağlup eden Trabzonspor, Sabah BC karşısında aldığı galibiyetle grupta 2'de 2 yaptı.