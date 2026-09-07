Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerken Onuachu iki gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerken Onuachu iki gol attı

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği\'ni 5-0 yenerken Onuachu iki gol attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Maçta Paul Onuachu 2 golle yıldızlaşırken, Nijeryalı futbolcu sakatlanarak 43. dakikada oyundan çıktı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 7'ye yükseltirken, Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

(TRABZON) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu attığı 2 golle öne çıkarken, Nijeryalı futbolcu 43'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 5'inci dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Bordo-mavililer, 14'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Salah'ın gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı. Onuachu, 22'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

Trabzonspor'da Onuachu, 43'üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Franculino'ya bıraktı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, 59'uncu dakikada Salah'ın asistinde Muçi'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan Franculino ise 78'inci dakikada ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Trabzonspor, sahadan 5-0 galip ayrılarak, puanını 7'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerken Onuachu iki gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

00:23
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
00:01
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
23:58
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 02:04:35. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerken Onuachu iki gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement